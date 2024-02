Obrońca Evertonu zachwyca. Man Utd ma go na radarze

Manchester United planuje latem przeprowadzić spore zmiany w defensywie. Kandydatem do wzmocnienia tej formacji jest Jarrad Branthwaite.

fot. Imago/Paul Phelan Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite znajduje się na radarze Manchesteru United

W defensywie Czerwonych Diabłów dojdzie latem do sporych zmian

21-letni Anglik jest wyceniany na około 35 milionów euro

Manchester United szuka obrońcy. Gracz Evertonu kandydatem do wzmocnienia

Manchester United ma przed sobą poważną rewolucję w defensywie, co nie jest tajemnicą. Klub będzie latem dążył do rozstania z Raphaelem Varanem, który stale kuszony jest przez Saudyjczyków. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Harry’ego Maguire’a, a Lisandro Martinez regularnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Na Old Trafford w ciągu najbliższych miesięcy powinien zjawić się przynajmniej jeden obrońca, który stanie się nowym liderem tej formacji.

Media łączą z Czerwonymi Diabłami wiele nazwisk. W ostatnich tygodniach przewijały się między innymi takie kandydatury, jak Jean-Clair Todibo, Gleison Bremer czy Lenny Yoro. Kandydatem do zasilenia defensywy Manchesteru United jest także 21-letni Jarrad Branthawite, dla którego trwający sezon stanowi poważny przełom w karierze.

Młody stoper wyrósł na absolutną gwiazdę Evertonu i jednego z najbardziej wyróżniających się graczy w całej Premier League. Manchester United uchodzi za faworyta w wyścigu o pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Anglii. The Toffees z pewnością będą mogli liczyć na solidny zarobek. Kontrakt Branthwaite’a obowiązuje do połowy 2027 roku, a jego aktualna wycena to około 35 milionów euro.

