Pressfocus Na zdjęciu: Alexander Nubel

Alexander Nubel z powodzeniem radzi sobie w AS Monaco. Będący wypożyczony z Bayernu bramkarz, może latem zmienić klub w Bundeslidze.

Bayern musi zastanowić się nad przyszłością swojego bramkarza

Alexander Nubel ma niewielkie szanse na grę w Monachium

Golkiperem zainteresował się czołowy klub Bundesligi

Nubel na celowniku czołowego klubu Bundesligi

Bayern ma mocno obsadzoną pozycję bramkarza. Od lat między słupkami monachijczyków stoi Manuel Neuer, czyli światowej klasy zawodnik. Niemcowi coraz częściej zdarzają się jednak problemy zdrowotne. Doświadczony golkiper w bieżącej kampanii nie pojawi się na boisku wskutek kontuzji. W jego miejsce do Bawarii sprowadzony Yanna Sommera, który należy do czołowych bramkarzy Bundesligi.

Sytuacji w zespole Juliana Nagelsmanna uważnie przygląda się Alexander Nubel, który jest piłkarzem Bayernu od 1 lipca 2020 roku. Wówczas mistrz Niemiec sprowadził 26-latka jako wolnego zawodnika po wygaśnięciu kontraktu z Schalke. Nubel w Monachium nie nagrał się dużo (ledwie cztery występy). Stąd też jego wypożyczenia do AS Monaco, w którym spędza już drugi sezon. Na razie zaliczył on 78 występów. 21-krotnie udało mu się zachować czyste konto.

Nubel aktualnie wraz z Monaco walczy o awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Latem Niemca nie będzie już jednak we Francji. Chciałby on spróbować swoich sił w Monachium, ale tak będzie zdrowy już Neuer i Sommer. Wobec tego 26-latek ponownie nie grałby często. Piłkarz może być zainteresowany zmianą pracodawcy. Nubela obserwuje rywal Bayernu, czyli Lipsk. Klub ten jest chętny na zakontraktowanie 26-latka, który miałby możliwość udziału w europejskich pucharach.

