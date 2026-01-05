Nowy trener Chelsea wskazał pierwszy cel transferowy. Duże nazwisko

Chelsea wchodzi w nowy etap po burzliwym okresie i stawia na Liama Roseniora jako nowego trenera. Według doniesień klub już myśli o styczniowych wzmocnieniach, a priorytetem jest Marc Guehi.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea stawia na Roseniora i chce wzmocnić defensywę

Chelsea działa szybko i zdecydowanie po rozstaniu z Enzo Mareską. Włodarze The Blues postawili na Liama Roseniora, który ma wprowadzić porządek do klubu ze Stamford Bridge i nadać mu wyraźny kierunek. Angielski szkoleniowiec zapracował na dobrą opinię dzięki pracy w Strasbourgu, gdzie imponował organizacją gry i rozwojem zawodników. Wkrótce powinien pojawić się oficjalny komunikat o zatrudnieniu nowego szkoleniowca.

Liam Rosenior obejmuje zespół w trudnym momencie, dlatego od początku stawia na stabilizację. Jednym z pierwszych tematów jest defensywa, która w ostatnich miesiącach sprawiała Chelsea sporo problemów. Nowy trener chce ją wzmocnić możliwie szybko, a to sprawia, że na pierwszy plan wysuwa się konkretne nazwisko.

Marc Guehi znalazł się wysoko na liście życzeń Chelsea. Obecny kapitan Crystal Palace jest ceniony za spokój w rozegraniu, przywództwo i umiejętność gry wysoko ustawioną linią obrony. Rosenior bardzo wysoko ocenia jego profil i uważa, że idealnie pasowałby do nowej wizji zespołu.

Dla Chelsea temat Guehiego nie jest nowy. Obrońca jest wychowankiem klubu i od momentu odejścia zrobił duży postęp, stając się jednym z najbardziej wartościowych stoperów w Premier League. W Crystal Palace doskonale zdają sobie sprawę z rosnącego zainteresowania i nie zamierzają oddawać swojego lidera bez solidnej oferty.

Styczniowy transfer pozostaje skomplikowany. Guehi wzbudza zainteresowanie wszystkich czołowych klubów, a Crystal Palace nie myśli o jego sprzedaży. To sprawia, że rozmowy będą trudne, a cena bardzo wysoka.

