Pressfocus Na zdjęciu: Pedro Porro

Wzmocnienie prawej strony obrony zostało ustalone jako priorytet transferowy FC Barcelony na zimowe okienko. Jak przekazał Ekrem Konur, główny cel Dumy Katalonii znalazł się także na liście życzeń Manchestru United. Mowa o Pedro Porro ze Sportingu.

Erik ten Hag chciałby zimą sprowadzić nowego prawego obrońcę

Jednym z kandydatów Manchesteru United jest Pedro Porro

Hiszpan znajduje się od kilku tygodni również na liście życzeń FC Barcelony

Manchester United wyprzedzi Barcę w wyścigu po prawego obrońcę?

Manchester United planuje aktywnie działać podczas zimowego okienka transferowego. Wiele pozycji w opinii Erika ten Haga wymaga wciąż wzmocnienia, a ponadto z klubem pożegna się wielu zawodników. Oprócz Cristiano Ronaldo będzie to prawdopodobnie Aaron Wan-Bissaka.

Anglik został już dawno skreślony przez trenera, a jego rola w tym sezonie jest marginalna. Monopol na grę na prawej stronie ma Diogo Dalot, który mocno rozwinął się na przestrzeni ostatniego roku. Portugalczyk nie ma obecnie jakościowego zmiennika, co też chciałby zmienić ten Hag. Czerwone Diabły ustaliły już kilku kandydatów do tej roli. Jednym z nich jest Pedro Porro.

Hiszpan notuje bardzo udany sezon w barwach Sportingu i wzbudził spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jest on głównym kandydatem do zasilenia szeregów FC Barcelony. Duma Katalonii postrzega transfer 23-latka za będący w jej zasięgu finansowym. Wiele wskazuje na to, że będzie ona musiała stoczyć o prawego obrońcę batalię z Manchesterem United.

Pedro Porro w tym sezonie rozegrał już 16 meczów. Zanotował w nich pięć asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.

Czytaj dalej: Talent z Bilbao obserwowany przez gigantów Premier League