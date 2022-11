Talent z Bilbao obserwowany przez gigantów Premier League

Pressfocus Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams zdołał dobrymi występami w Athletiku Bilbao przekonać do siebie Luisa Enrique, który powołał go do kadry Hiszpanii na mundial. Przekonuje się do jego osoby również coraz więcej klubów, które rozważają wykupienie utalentowanego pomocnika.

Nico Williams wywalczył sobie niespodziewanie powołanie do kadry Hiszpanii na mundial

Pomocnik Athletic Bilbao wzbudził spore zainteresowanie w Premier League

Jego pozyskanie rozważają Liverpool i Manchester United

Nico Williams wkrótce może zrobić kolejny wielki krok w karierze

Spory postęp na przestrzeni roku w Athletiku Bilbao zanotował Nico Williams. Młodszy brat Inakiego imponował szybkością i lekkością w dryblingu. To w dużej mierze za sprawą jego znakomitej postawy zespół z Kraju Basków prezentował się na starcie sezonu bardzo dobrze. Choć następne tygodnie przyniosły lekką obniżkę formy, 20-latek zdążył przekonać do siebie Luisa Enrique i otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii na mundial w Katarze.

Wraz ze wzrostem wartości rynkowej zawodnika, wzrosło także zainteresowanie jego osobą ze strony innych klubów. Dziennikarze Fichajes przekazali, że Hiszpan znalazł się na liście życzeń Liverpoolu. The Reds w tym sezonie mocno zawodzą, a w styczniu planują postarać się o kilka wzmocnień.

Liverpool are closely following Athletic Bilbao forward Nico Williams.



The 20-year-old has a €50m release clause in his contract. [@AS_Futbol] pic.twitter.com/YNg5uFmd7b — Anfield Edition (@AnfieldEdition) July 25, 2022

Poza Liverpoolem sytuację Nico Williamsa monitoruje również Manchester United. Erik ten Hag nie do końca zadowolony jest z jakości posiadanych w kadrze zawodników ofensywnych. W styczniu chciałby wzmocnić formację ataku, a 20-latek może być jednym z kandydatów. Jego kontrakt z Athletikiem Bilbao ważny jest jeszcze tylko do czerwca 2024 roku.

Nico Williams w tym sezonie w 15 meczach zanotował cztery bramki i cztery asysty. Jak na razie zgromadził najwięcej asyst w drużynie. Portal Transermarkt wycenia go na 25 milionów euro.

