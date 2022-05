fot. PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Christopher Nkunku to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy Bundesligi w tym sezonie. Następstwem tego jest, że po zawodnika ustawiła się kolejka chętnych. Serwis Football.london podaje, trzy ekipy z Premier League wyrażają chęć pozyskania Francuza.

Waży się przyszłość Christophera Nkunku

Francuz ma kontrakt ważny z klubem z Lipska do 2024 roku

Rynkowa wartość zawodnika wynosi już ponad 60 milionów euro

Arsenal, Chelsea i Man Utd chcę Nkunku

Christopher Nkunku trafił do RB Lipsk w 2019 roku za zaledwie 13 milionów euro z PSG. Dzisiaj wartość zawodnika wynosi już 65 milionów euro. W tej kampanii zawodnik rozegrał 50 meczów, w których strzelił 34 gole.

Francuski napastnik według doniesień Football.london znajduje się na celowniku takich ekip jak: Arsenal, Chelsea i Man Utd. Wiadomo jednak, że transakcja z udziałem gwiazdy Die Roten Bullen nie będzie łatwa w realizacji. Wpływ na to ma fakt, że sternicy RB Lipsk nie myślą o sprzedaży piłkarza.

Nkunku to wychowanek PSG, który dopiero w wieku 24 lat sprawił, że świat o nim usłyszał. W tym sezonie Bundesligi zawodnik stał się liderem Saksończyków. W drużynie z Parc des Princes często musiał godzić się z rolą rezerwowego.

Nkunku plasuje się aktualnie na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi z 20 trafieniami. Traci jednego gola do Erlinga Haalanda, cztery do Patricka Schicka i 14 do lidera Roberta Lewandowskiego. Okazję na poprawę swojego bilansu Francuz będzie miał w sobotę (14 maja) w boju z Arminią Bielefeld. Z kolei w boju z Augsburgiem zdobył dwie bramki.

