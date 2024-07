Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nikola Milenković

Oficjalnie: Nikola Milenković w Nottingham Forest

Nikola Milenković zawitał do Serie A jako wielki talent, mając zaledwie 19 lat. Serb od początku swojej przygody we Fiorentinie imponował ogromnym potencjałem, przez co wielu ekspertów wróżyło mu wielką karierę. Defensor jednak od kilku sezonów spuścił z tonu, co sprawiło, że wielkie kluby przestały zerkać w jego kierunku. Jednak 26-latek wreszcie spełnił swój piłkarski cel i trafił na boiska Premier League.

W czwartek Nikola Milenković został oficjalnie nowym zawodnikiem Nottingham Forest. Reprezentant Serbii trafił do angielskiego zespołu za nieco ponad 14 milionów euro. Wychowanek Partizana Belgrad związał się z „The Reds” wieloletnim kontraktem, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku.

– Jesteśmy podekscytowani, że możemy powitać Nikolę w Nottingham Forest. Jest on kluczową częścią planowania naszej drużyny tego lata i wiem, jak bardzo był entuzjastycznie nastawiony do dołączenia do klubu. Od dawna podziwialiśmy jego występy w reprezentacji Serbii, a także w Serie A i w europejskich pucharach dla Fiorentiny. Jesteśmy zachwyceni, że wniesie on swoje doświadczenie i umiejętności do Nottingham Forest – powiedział Ross Wilson, dyrektor sportowy angielskiego klubu.

Nikola Milenković zakończył swoją przygodę w koszulce Fiorentiny na 264. występach. Serbowi udało się strzelić aż 17 goli oraz zaliczyć pięć asyst.

