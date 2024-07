Rewelacyjny obrońca marzy o transferze do Realu Madryt

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Murillo marzy o wielkim transferze. Wyróżnia Real Madryt i Man City

Sezon 2023/2024 był przełomowy dla Murillo, który kapitalnie odnalazł się w barwach Nottingham Forest. Brazylijski defensor bardzo szybko wypłynął na szerokie wody, o czym świadczy drastyczny wzrost jego wartości. W kwietniu 2023 roku portal Transfermarkt wyceniał stopera na 500 tys. euro, a teraz jest to oszałamiające 35 milionów.

Murillo w ubiegłej kampanii rozgrywek zanotował 36 meczów, zaliczył w nich dwie asysty, ale przede wszystkim zasłynął ze strony defensywnej. Jak sam mówi na kanale YouTube “Benja Me Mucho”, marzy o wielkim transferze.

Brazylijczyk odniósł się do plotek transferowych na swój temat wyróżnił dwa kluby – Real Madryt i Manchester City.

– To niesamowite. Dziś dla mnie Manchester City, wraz z Realem Madryt, to najlepsze drużyny na świecie. […] Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy marzy o grze w Manchesterze City lub Realu Madryt. Co roku zdobywają co najmniej jeden tytuł i jest duża konkurencyjność. Przegrywają imprezę i nie akceptują tego – powiedział Murillo.

Według Mundo Deportivo na razie nic nie wskazuje na szczególne zainteresowanie ze strony Manchesteru City czy Realu Madryt. Jednak inne ważne kluby, takie jak Chelsea, zaczęły monitorować sytuację Murillo.

