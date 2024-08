Liverpool zainteresował się pomocnikiem Genoi, Mortenem Frendrupem. Co więcej, The Reds złożyli już pierwszą ofertę za 23-letniego Duńczyka - donosi włoski serwis TUTTOmercatoWEB.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Morten Frendrup

Morten Frendrup na radarze Liverpoolu. Oferta złożona

Liverpool póki co nie jest aktywny na rynku transferowym. The Reds podczas obecnego okienka nie dokonali jeszcze żadnego wzmocnienia. Wszystko jednak wskazuje na to, że klub z Anfield Road powoli się rozkręca, o czym świadczy choćby fakt, że angielski gigant bacznie monitoruje sytuację Johana Bakayoko z holenderskiego PSV Eindhoven.

Kolejnym celem transferowym Liverpoolu jest Morten Frendrup, a przynajmniej tak wynika z najnowszych informacji udostępnionych na włoskim portalu “TUTTOmercatoWEB”. Popularni Czerwoni podobno są na prowadzeniu w wyścigu o pozyskanie 23-letniego pomocnika Genoi i złożyli już pierwszą ofertę za reprezentanta Danii.

Propozycja drużyny z Premier League opiewa na 21 milionów funtów. Wydaje się, że taka kwota ostatecznie nie przekona włodarzy włoskiego klubu, którzy chcą zatrzymać Mortena Frendrupa na Stadio Luigi Ferraris. Warto dodać, że środkowy pomocnik wzbudza zainteresowanie również innej ekipy z ligi angielskiej – Aston Villi.

Morten Frendrup w 39 spotkaniach poprzedniego sezonu zdobył 2 bramki i zaliczył 6 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową rozchwytywanego Duńczyka na 15 milionów euro. Kontrakt zawodnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia Genoę w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej.