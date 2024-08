Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot - trener Liverpoolu

Johan Bakayoko coraz bliżej Liverpoolu. Jest obserwowany

Na Anfield Road w ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować wiele zmian. Juergen Klopp po dziewięciu latach ustąpił ze stanowiska trenera Liverpoolu, a jego miejsce zajął Arne Slot. 45-letni Holender zapewne chciałby zbudować zespół według własnej myśli szkoleniowej. Problem w tym, że angielski gigant tego lata nie dokonał jeszcze żadnego transferu.

The Reds wkrótce mogą jednak ruszyć na łowy, a przynajmniej tak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Sachę Tavolieriego w mediach społecznościowych. Belgijski dziennikarz ujawnił, że klub z Anfield Road na swojej krótkiej liście życzeń ma Johana Bakayoko. 21-letni prawoskrzydłowy na co dzień występuje w holenderskim PSV Eindhoven.

Czternastokrotny reprezentant Belgii od kilku sezonów jest jednym z najlepszych zawodników w Eredivisie, co nie przechodzi bez uwagi europejskich potentatów. Johan Bakayoko w przeszłości był łączony również z Manchesterem City, więc Liverpool musi liczyć się z ewentualną konkurencją. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia belgijską gwiazdkę na 45 milionów euro.

Wydaje się, że popularni The Reds podczas trwającego letniego okienka transferowego w końcu muszą wzmocnić drużynę, ponieważ z czerwonej części miasta odeszli Adrian (przeprowadzka do Realu Betis) oraz Calvin Ramsay (wypożyczenie do Wigan Athletic), Joelowi Matipowi skończył się kontrakt, a Thiago Alcantara zakończył karierę piłkarską i dołączył do sztabu szkoleniowego Barcelony.