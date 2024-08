Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Gdzie przejdzie Wojciech Szczęsny? Jest łączony z Fiorentiną

Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny nie ma przyszłości w Juventusie, który w jego miejsce sprowadził już Michele’a Di Gregorio. Polski bramkarz był bliski przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, jednak transfer do Al-Nassr ostatecznie nie doszedł do skutku. Zatem wciąż nie wiadomo, gdzie 34-latek będzie kontynuował swoją karierę.

W ostatnich tygodniach plotkowało się o potencjalnych przenosinach 84-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych do Monzy. Jak podaje Orazio Accomando ze stacji telewizyjnej “DAZN”, Wojciech Szczęsny może otrzymać ofertę od innego klubu Serie A. O zakontraktowaniu doświadczonego golkipera podobno marzy bowiem Fiorentina.

Viola szuka nowego bramkarza i na swojej liście kandydatów oprócz 34-letniego Polaka ma również Davida de Geę, który od ponad roku jest bezrobotny po tym, jak rozstał się z Manchesterem United.

Alfredo Pedulla na antenie “Sportitalia” informował, że Juve rozmawia z Fiorentiną w sprawie transferu Nico Gonzaleza i mogłoby w tej transakcji wykorzystać właśnie Wojciecha Szczęsnego. Nie wiadomo jednak, czy klub z Florencji będzie stać na spełnienie oczekiwań finansowych naszego golkipera.

Natomiast włoski dziennik “Corriere dello Sport” uważa, że etatowy reprezentant Polski czeka na propozycje z Premier League oraz Saudi Professional League, choć na pewno nie wyklucza pozostania w Serie A. Przyszłość Wojciecha Szczęsnego powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.