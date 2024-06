ANP / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo na radarze Villarrealu

Nicolo Zaniolo poprzedniego lata został wypożyczony z Galatasaray Stambuł do Aston Villi. 24-letni ofensywny pomocnik nie sprawdził się jednak w zespole z Birmingham, dlatego włodarze Lwów nie mają zamiaru uruchamiać opcji wykupu. To oznacza, że 19-krotny reprezentant Włoch powróci do Turcji, ale najprawdopodobniej tylko na chwilę. Sam piłkarz najchętniej wróciłby do ojczyzny, choć nie wyklucza również obrania kierunku na Hiszpanię.

Według najnowszych informacji Matteo Moretto z portalu “Relevo.com” nad sprowadzeniem Nicolo Zaniolo pracuje Villarreal. Żółta Łódź Podwodna chciałaby wypożyczyć wychowanka Genoi, który z miejsca powinien wnieść sporą jakość do drużyny prowadzonej przez Marcelino. Mierzący 190 centymetrów wzrostu zawodnik podczas swojej kariery najwięcej czasu spędził w Romie, z którą w sezonie 2021/2022 wygrał Ligę Konferencji Europy.

Warto dodać, że kariera Nicolo Zaniolo jest naznaczona poważnymi kontuzjami. Piłkarz z Półwyspu Apenińskiego dwukrotnie zerwał bowiem więzadło krzyżowe w kolanie. Nicolo Zaniolo w koszulce Aston Villi rozegrał łącznie 39 meczów i strzelił 3 gole. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia dwudziestoczterolatka na około 20 milionów euro.