Atletico Madryt w letnim okienku musi sprowadzić nowego obrońcę. Szeregi drużyny Rojiblancos może wzmocnić Nayef Aguerd z West Hamu United - donosi brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

Z Atletico Madryt nadchodzącego lata pożegna się przynajmniej dwóch stoperów – Mario Hermoso oraz Stefan Savić. Dlatego włodarze Rojiblancos w okresie transferowym są zmuszeni do pozyskania przynajmniej jednego nowego obrońcy. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom brytyjskiego dziennika “The Sun”, to na Estadio Metropolitano może przeprowadzić się Nayef Aguerd z West Hamu United.

Stołeczny klub bacznie śledzi bowiem sytuację pochodzącego z Maroka defensora. Mierzący 190 centymetrów wzrostu zawodnik występuje w drużynie Młotów od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na London Stadium za 35 milionów euro ze Stade Rennes, gdzie spędził dwie kampanie. 28-latek może otrzymać zgodę na odejście z West Hamu United, ale trzeba będzie za niego zapłacić ponad 20 milionów funtów. Co ważne, Atletico Madryt ma uchodzić za faworyta w walce o podpis piłkarza.

Nayef Aguerd w 28 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 2 gole i zanotował 1 asystę. Wartość rynkowa 45-krotnego reprezentanta Maroka przez serwis “Transfermarkt” jest szacowana na 35 milionów euro. Kontrakt środkowego obrońcy z ekipą The Hammers obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co działa na korzyść West Hamu United w negocjacjach ewentualnego transferu stopera.