Nicola Zalewski jest już o krok od transferu do Galatasaray Stambuł. Lewy wahadłowy jeszcze dziś może zostać zaprezentowany, bowiem "Il Messagero" informuje, że Turkowie chcą wrócić z Polakiem tej nocy do klubu.

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski jeszcze dzisiaj trafi do Stambułu?

Nicola Zalewski jest już właściwie jedną nogą piłkarzem Galatasaray. Wszystkie media są zgodne co do tego, że reprezentant Polski dołączy do zespołu ze Stambułu przed zamknięciem się okienka transferowego w lidze tureckiej – ostatniej rejestracji piłkarzy można dokonać do piątku do godziny 23:59.

Wydaje się jednak, że do oficjalnego ogłoszenia transferu Nicoli Zalewskiego dojdzie jeszcze wcześniej i to znacznie. Być może nawet dzisiaj, bowiem według informacji przekazanych przez “Il Messagero”, zarząd Galatasaray Stambuł planuje wrócić jeszcze dzisiejszego wieczoru z 22-letnim reprezentantem Polski nad Bosfor. Tym samym faktem stałyby się przenosiny, o których mówiono od wielu dni.

Transfer Nicoli Zalewskiego do Turcji byłby z pewnością bardzo ważnym wydarzeniem w jego karierze. Można domniemywać, że w barwach klubu ze Stambułu mógłby liczyć na miejsce w podstawowym składzie w większości spotkań, a na to w AS Romie nie ma i prawdopodobnie nie byłoby miejsca.

Roma może dostać z Polaka nawet 10 milionów euro. Lewy wahadłowy o Galatasaray rozmawiał ze swoim dawnym kolegą z Romy, Nicolo Zaniolo. To on miał mu doradzić, że to dobry ruch. W sumie Zalewski ma na koncie 109 występów w zespole z Wiecznego Miasta, zdobył w nich dwa gole i zanotował siedem asyst.

