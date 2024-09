Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski i Nicolo Zaniolo

Zalewski coraz bliżej Galatasaray. Pomógł mu stary znajomy

W ostatnich dniach bardzo intensywnie ożył temat odejścia Nicoli Zalewskiego z AS Romy. Na początku lewy wahadłowy lub też skrzydłowym z Polski łączony był z PSV Eindhoven. Klub z Holandii miał nawet złożyć dwie oferty za 22-latka, ale ten zdecydował, że taki ruch nie byłby dla niego dobry i pozostał w Rzymie.

Z kolei w ostatnich godzinach pojawiły się liczne spekulacje łączące Zalewskiego z transferem do Galatasaray Stambuł. Klub znad Bosforu miał wysłać po reprezentanta Polski nawet samolot, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Wszystko więc wskazuje na to, że przenosiny graca Romy do ligi tureckiej stanął się w najbliższym czasie faktem. Okazuje się jednak, że pomóc w sprowadzeniu Nicoli do Stambułu miał jego dawny kolega z zespołu, Nicolo Zaniolo.

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schira, Zalewski pytał swojego dawnego kolegę o cały projekt Galatasaray oraz o szczegóły funkcjonowania klubu. Jak widać odpowiedź Włocha musiała być dla niego na tyle satysfakcjonująca, że ten zdecydował się na transfer do wielokrotnego mistrza Turcji.

W tym sezonie reprezentant Polski rozegrał trzy mecze dla zespołu Daniele De Rossiego. W sumie ma na koncie 109 występów w zespole z Wiecznego Miasta i zdobył w nich dwa gole i zanotował siedem asyst.

