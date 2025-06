Nico Williams od początku faworyzuje transfer do FC Barcelony. Według "Cadena SER" zainteresowanie Bayernu mogło być tylko narzędziem presji, by Blaugrana przyspieszyła działania.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona przyspiesza rozmowy z Nico Williamsem

Nico Williams od dawna marzy o grze na Camp Nou. Pomimo zainteresowania ze strony Arsenalu i Bayernu Monachium, to właśnie FC Barcelona znajduje się na szczycie jego listy życzeń. Hiszpańskie media, w tym „Cadena SER”, donoszą, że zawodnik jest gotów zrezygnować z wyższej pensji tylko po to, by dołączyć do Blaugrany.

Według źródeł zbliżonych do klubu, pojawienie się Bayernu w kontekście transferu mogło być jedynie elementem gry negocjacyjnej. Informacje o możliwym zainteresowaniu niemieckiego giganta miały za zadanie przyspieszyć decyzję Barcelony i skłonić ją do konkretnych działań. W efekcie agent piłkarza spotkał się z Deco, co potwierdza zaawansowanie rozmów.

Zobacz również: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze (WIDEO)

Barcelona widzi w Nico Williamsie przyszłość i idealne uzupełnienie dla Lamine Yamala. Obaj znają się z reprezentacji i tworzą zgrany duet, co zwiększa szanse na szybką aklimatyzację Williamsa w nowym otoczeniu. Dodatkowo, mimo ograniczeń finansowych, klub ma możliwość wpłacić klauzulę wykupu, która wynosi około 58 milionów euro. Athletic Bilbao nie jest bowiem skory do żadnych negocjacji.

Dla Barcelony ten transfer to coś więcej niż tylko wzmocnienie kadry. To sygnał, że potrafi skutecznie walczyć o młode gwiazdy nawet w obliczu silnej konkurencji z Premier League i Bundesligi. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, może się okazać, że Bayern został wykorzystany jako idealna przynęta.