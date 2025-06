Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

FC Barcelona dopina transfer Nico Williamsa

Nico Williams od roku jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Hiszpan znakomicie zaprezentował się ubiegłego roku na Mistrzostwach Europy, kiedy wraz z reprezentacją sięgnął po trofeum. Skrzydłowy udowadnia również swoją wartość w barwach Athleticu Bilbao. Wielu gigantów od miesięcy ostrzy sobie zęby na 22-latka z Pamplony.

Tymczasem najnowsze informacje w sprawie przyszłości Nico Williamsa przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż lada moment reprezentant Hiszpanii może być bohaterem hitowego wzmocnienia. Jak się okazuje, gwiazda Athleticu Bilbao jest o krok od przeprowadzki do FC Barcelony. W tygodniu doszło do spotkania przedstawicieli gracza i klubu. Rozmowy przebiegły pozytywnie, przez co Blaugrana poważnie zaczęła traktować możliwość transferu skrzydłowego.

FC Barcelona jednak będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Nico Williamsa. Klauzula odstępnego w umowie Hiszpana z Athleticiem Bilbao wynosi 58 milionów euro. Duma Katalonii jest gotowa zapłacić taką kwotę za skrzydłowego. Jednak w pierwszej kolejności Blaugrana musi zarobić odpowiednie fundusze na sprzedaży swoich zawodników. Tymczasem mówi się również, że zawodnik zgodzi się na obniżkę pensji, aby wylądować u Hansiego Flicka.

Nico Williams w sezonie 2024/25 rozegrał 45 spotkań w barwach Athleticu Bilbao. W tym czasie reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także siedem asyst.