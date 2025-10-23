Neymar zaliczy głośny transfer? Znany klub ma miejsce dla gwiazdy!

Neymar już niedługo będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Gdzie zagra Brazylijczyk? Sport przekonuje, że 33-latek może zostać bohaterem głośnego transferu.

SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar dołączy do byłych kolegów?

Kontrakt 128-krotnego reprezentanta Brazylii z Santosem obowiązuje tylko do 31 grudnia. To oznacza, że w nowy rok Neymar może wejść jako wolny zawodnik. Tę sytuację chce wykorzystać Inter Miami. Północnoamerykański gigant jest gotowy zatrudnić ofensywnego pomocnika.

Przeprowadzka 33-latka na Florydę stała się możliwa po tym, jak Sergio Busquets i Jordi Alba ogłosili zakończenie kariery. Hiszpański duet wraz z końcem sezonu MLS opuści The Herons. To oznacza, że Inter będzie dysponował dwoma slotami dla „designated players”. To zawodnicy, których pensja nie wlicza się do limitu wynagrodzenia.

Jedno z wolnych miejsc będzie mógł zająć Neymar. Brazylijczyk dołączyłby do Leo Messiego i Luisa Suareza, z którymi dzielił szatnię w Barcelonie.

Były zawodnik Paris Saint-Germain może także pozostać w szeregach obecnego zespołu i kontynuować karierę w macierzystym klubie. Jak prezentują się szanse napastnika na powrót do Europy? Jeden z gigantów już odrzucił możliwość zatrudnienia gwiazdy.