Neymar zaliczy głośny transfer? Znany klub ma miejsce dla gwiazdy!

10:33, 23. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Sport

Neymar już niedługo będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Gdzie zagra Brazylijczyk? Sport przekonuje, że 33-latek może zostać bohaterem głośnego transferu.

Neymar
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar dołączy do byłych kolegów?

Kontrakt 128-krotnego reprezentanta Brazylii z Santosem obowiązuje tylko do 31 grudnia. To oznacza, że w nowy rok Neymar może wejść jako wolny zawodnik. Tę sytuację chce wykorzystać Inter Miami. Północnoamerykański gigant jest gotowy zatrudnić ofensywnego pomocnika.

Przeprowadzka 33-latka na Florydę stała się możliwa po tym, jak Sergio Busquets i Jordi Alba ogłosili zakończenie kariery. Hiszpański duet wraz z końcem sezonu MLS opuści The Herons. To oznacza, że Inter będzie dysponował dwoma slotami dla „designated players”. To zawodnicy, których pensja nie wlicza się do limitu wynagrodzenia.

Jedno z wolnych miejsc będzie mógł zająć Neymar. Brazylijczyk dołączyłby do Leo Messiego i Luisa Suareza, z którymi dzielił szatnię w Barcelonie.

Były zawodnik Paris Saint-Germain może także pozostać w szeregach obecnego zespołu i kontynuować karierę w macierzystym klubie. Jak prezentują się szanse napastnika na powrót do Europy? Jeden z gigantów już odrzucił możliwość zatrudnienia gwiazdy.

POLECAMY TAKŻE

Neymar
Neymar wybrał Napoli. Włoski gigant długo się nie zastanawiał
Lionel Messi
Messi wybrał klub na następny sezon. Romano zdradził, gdzie zagra
Neymar
Neymar ponownie w Europie? To byłaby bomba transferowa