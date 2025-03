Neymar wróci do Europy? Chce go lokalny gigant

Neymar może dostać szansę na powrót do Europy. Według portalu El Nacional Galatasaray jest gotowe zrobić wszystko, żeby go sprowadzić.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce wrócić na Stary Kontynent

Marzeniem Neymara jest powrót do Europy na kolejny sezon. Obecnie występujący w Santosie brazylijski gwiazdor skupia się na odzyskaniu swojej formy i udowodnieniu, że wciąż może rywalizować na najwyższym poziomie. Jego kontrakt z klubem obowiązuje tylko do końca czerwca. Neymar nie ukrywa, że jego celem jest powrót na Stary Kontynent przed Mistrzostwami Świata 2026. Choć jego priorytetem pozostaje FC Barcelona, nie jest to jedyna opcja. Galatasaray jest gotowe zrobić wszystko, aby sprowadzić brazylijskiego gwiazdora.

Neymar nigdy nie ukrywał, że chciałby wrócić na Camp Nou. Jednak zarząd Blaugrany nie jest przekonany do tego ruchu. Podczas gdy Barcelona wciąż analizuje temat, Galatasaray wyraził zainteresowanie sprowadzeniem 33-latka. Turecki gigant, który w ostatnich latach często zaskakiwał głośnymi transferami, uważa, że gwiazdor mógłby wzmocnić zespół. Byłby to wielki ruch także pod względem marketingowym.

Victor Osimhen nie zostanie w drużynie na kolejny sezon, dlatego Galatasaray potrzebuje nowej gwiazdy. Klub jest gotów podjąć wyzwanie, aby przekonać go do przeprowadzki do Stambułu, oferując mu rolę niekwestionowanego lidera zespołu. Choć Turcja nie jest wymarzonym kierunkiem dla Neymara, priorytetem 33-latka jest powrót do Europy, gdzie chce ponownie rywalizować na najwyższym poziomie i przygotować się na Mistrzostwa Świata 2026, dlatego może rozważyć każdą opcję.

