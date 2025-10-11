Neymar łączony z hitowym transferem. Brazylijczyk może stworzyć duet marzeń

Neymar w styczniu wrócił do Santosu. Jak informuje "Daily Mail", brazylijski gwiazdor może wkrótce dołączyć do Interu Miami i ponownie połączyć siły z Leo Messim.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Inter Miami chce pozyskać Neymara

Neymar w latach 2013-2017 występował w barwach Barcelonie, dla której rozegrał blisko 200 spotkań i zdobył 105 bramek. Po czterech latach w stolicy Katalonii Brazylijczyk został bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w historii futbolu, przechodząc do Paris Saint-Germain za rekordową kwotę 222 milionów euro.

Do stycznia tego roku był zawodnikiem saudyjskiego Al-Hilal, jednak ciągłe kontuzje uniemożliwiły mu regularne występy. Obecnie Neymar reprezentuje barwy Santosu, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie 33-latek rozegrał 21 meczów, zdobył sześć bramek i dorzucił trzy asysty.

Według informacji dziennika „Daily Mail”, Neymar wzbudził zainteresowanie Interu Miami. Klub z Major League Soccer miał już rozpocząć prace nad potencjalnym transferem Brazylijczyka. Z amerykańskim klubem niebawem rozstaną się Sergio Busquets i Jordi Alba, którzy ogłosili zakończenie kariery.

Gwiazda Interu Leo Messi mógłby ponownie stworzyć z Neymarem duet marzeń, który zachwycał kibiców w latach świetności katalońskiego klubu. Co więcej, Inter prowadzi rozmowy w sprawie nowych kontraktów z Messim oraz Luisem Suarezem. Obecna umowa Neymara z Santosem obowiązuje do końca grudnia 2025 roku. Pomocnik od kilku tygodni zmaga się z kontuzją uda, przez którą opuścił cztery ostatnie spotkania swojego zespołu.