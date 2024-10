Neymar łączony z hitowym transferem. Może zagrać ze starymi znajomymi

Neymar kupił willę znajdującą się bardzo blisko Miami. Według TodoFichajes.com to może zwiastować w przyszłości transfer Brazylijczyka do tamtejszego Interu. Zatem niewykluczone, że 32-latek znów zagra razem z Leo Messim oraz Luisem Suarezem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar kupił dom blisko Miami. Przejdzie do tamtejszego Interu?

Neymar niedawno wrócił do gry po niezwykle poważnej kontuzji, przez którą pauzował kilkanaście miesięcy. 32-letni skrzydłowy jest obecnie zawodnikiem saudyjskiego Al-Hilal, ale jego przynależność klubowa może wkrótce ulec zmianie – podaje hiszpański portal “TodoFichajes.com”. Brazylijczyk podobno nabył luksusową rezydencję w Bal Harbour, a ta miejscowość znajduje się bardzo blisko Miami Beach. 32-latek za willę na Florydzie zapłacił ponad 26 milionów dolarów.

Według wspomnianego serwisu to może zwiastować w przyszłości transfer gwiazdora do tamtejszego Interu. Co ciekawe, w amerykańskim zespole Neymar ponownie dzieliłby szatnię z Leo Messim, Luisem Suarezem, Jordim Albą oraz Sergio Busquetsem, których doskonale zna ze wspólnych występów w Barcelonie. Zatem znowu moglibyśmy oglądać na boisku słynne trio MSN, które przez kilka sezonów znakomicie spisywało się w formacji ofensywnej Dumy Katalonii.

Kontrakt 128-krotnego reprezentanta Brazylii z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, więc teoretycznie słynny piłkarz może rozstać się z saudyjską drużyną już podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Inter Miami zajął 1. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, a w fazie play-off pokonał Atlantę United 2:1 w pierwszym meczu 1/8 finału. Leo Messi i spółka mają zatem szanse na wygranie prestiżowego tytułu mistrza Major League Soccer.