Ostatnio wrócił temat możliwego odejścia Neymara z Paris Saint-Germain. Francuskie L’Equipe przekonuje jednak, że Brazylijczyk zamierza wypełnić kontrakt z gigantem Ligue 1 – i to niezależnie od tego, czy Leo Messi pozostanie na Parc des Princes.

Neymar rozgrywa kolejny sezon poszatkowany przez kontuzje

Brazylijczykiem interesują się ponoć Chelsea i Newcastle

Piłkarz zamierza jednak pozostać w Paris Saint-Germain aż do końca umowy

Neymar nie zamierza opuścić PSG. Chce pomóc osiągnąć wielki cel

Nad Neymarem ostatnio znowu pojawiły się czarne chmury. Brazylijczyk świetnie wszedł w sezon z Paris Saint-Germain. Nie brakowało jednak doniesień na temat jego kiepskiej relacji z Kylianem Mbappe, co miałoby poskutkować odejściem 30-latka z Francji. Sytuacji nie poprawiła niedawna kontuzja, przez którą piłkarz może – znowu – opuścić rewanżowe starcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

L’Equipe przekonuje jednak, że piłkarz jest w stu procentach pewien swojej przyszłości. Neymar nie tylko nie zamierza odchodzić nigdzie tego lata. Chce wypełnić swój kontrakt, który obowiązuje aż do 30 czerwca 2027 roku. Jeśli zrealizuje swój cel, spędzi na Parc des Princes okrągłą dekadę. Podobno wielkim marzeniem Brazylijczyka jest pomoc paryżanom w sięgnięciu po upragnioną Ligę Mistrzów. Nie jest też tajemnicą, jak wielką przyjaźnią gracz darzy Leo Messiego. Mimo, że przyszłość Argentyńczyka na ten moment zdaje się klarować poza Francją, ma to nie wpłynąć na decyzję Neymara. Nie interesuje go również zainteresowanie ze strony Chelsea czy Newcastle United.

Brazylijczyk rozegrał w tym sezonie 29 spotkań. Zanotował w nich 18 bramek i 17 asyst.

