PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Miniony weekend nie przyniósł wielkich przetasowań na szczycie tabeli. W Hiszpanii media żyją już – obok “sprawy Negreiry” nadchodzącymi derbami Madrytu. I trzeba sobie powiedzieć, że jeśli teraz Atletico nie będzie w stanie zaskoczyć Realu, to trudno będzie wybrać dogodniejszy termin.

W 22. kolejce na szczycie tabeli utrzymał się status quo

Gigantów La Ligi czekają w tym tygodniu wielkie starcia w Europie

W weekend ujrzymy zaś derby Madrytu, w których Antoine Griezmann spróbuje poprowadzić Atletico do niespodzianki

Vini znów w blasku fleszy, przełamanie Lewego

Jeśli chodzi o wyniki, na szczycie tabeli zmieniło się jedynie to, że Atletico Madryt zbliżyło się do Realu Sociedad na dystans dwóch oczek. Baskowie nie zdołali bowiem pokonać u siebie Celty Vigo.

Emocji jednak nie brakowało. Real Madryt do samej końcówki trzymał swych fanów w napięciu. W trakcie ostatniego kwadransa to siatki trafili jednak Fede Valverde i Marco Asensio. Po meczu mówiło się jednak tylko o dwóch kwestiach – efektownym debiucie ligowym Alvaro Rodrigueza i kolejnych kontrowersjach związanych z Viniciusem. Piłkarze Osasuny tym razem nie przekraczali granic w starciach z Brazylijczykiem, ale ten i tak się gotował. 22-latek rozpalił też nową dyskusję, gdy kamery pokazały, jak nieparlamentarnymi słowami zwrócił się… no właśnie, do kogo? Bo jeśli to sędziego nazwał “sku***synem”, powinien natychmiast wylecieć z boiska. Ostatecznie jednak Vini znów zrobił różnicę. To on asystował przy otwierającym golu i wielokrotnie dawał się we znaki bocznym obrońcom z Pampeluny.

Z kolei na wpół rezerwowa Barcelona dała radę Cadizowi. Zdaje się, że przełomowy mecz rozegrał Ferran Torres, plac na spotkanie z Manchesterem United zapewnił sobie najprawdopodobniej też Sergi Roberto. Polskiego kibica cieszyć może też przełamanie Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, choć nasz napastnik jest obecnie daleki od najlepszej dyspozycji.

🇵🇱 R⚽️⚽️⚽️BERT LEWANDOWSKI! 🔥



15. trafienie Polaka w LaLiga Santander staje się faktem! 😍 Czapki z głów! 👏 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/h9CeCiuHQA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 19, 2023

Kiedy, jak nie teraz? Griezmann znów liderem Atletico

Atletico Madryt w starciu z wielkim rywalem zza miedzy prezentuje się w ostatnich latach niezwykle słabo. Patrząc tylko na derby ligowe, Rojiblancos wygrali, co prawda w zeszłym sezonie (1:0). Mecz nie miał jednak dla Królewskich wielkiego znaczenia, bo byli już pewni tytułu, a skupiali się raczej na Lidze Mistrzów. By zaś przypomnieć sobie poprzedni triumf Atleti nad odwiecznym rywalem, trzeba się cofnąć aż do sezonu 2015/2016. Wtedy to, na Santiago Bernabeu, jedyną bramkę strzelił Antoine Griezmann. I jeśli Rojiblancos mają na kogoś liczyć przed sobotnimi derbami, ponownie jest to Francuz.

Ten po powrocie z mundialu jest bezapelacyjnie numerem jeden w drużynie. Strzela gole, asystuje, rozgrywa jako pomocnik, a w pojedynku z Athletikiem pokazał się z jeszcze innej strony. Sam Grizou kilka lat temu podkreślał, że nie jest dryblerem. Że woli podawać, niż holować piłkę. W starciu z Baskami dryblował jednak skutecznie aż pięć razy na siedem prób – biorąc pod uwagę, że dotychczasowa średnia ligowa wskazywała na dwie próby na mecz, można mówić wręcz o rewolucji w grze francuskiego mistrza i wicemistrza świata. To tylko pokazuje, jak pewnie czuje się 31-latek jako lider drużyny. Zresztą, w starciu z Los Leones dołożył pół ceglanego muru do jej ostatecznego triumfu.

Antoine Griezmann wciąż to ma! Francuz zachował zimną krew, połączył siłę z precyzją i dał @Atleti prowadzenie ⚽



📺 Końcówkę meczu możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/5ZzEgchxlH pic.twitter.com/LB93PgZoby — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 19, 2023

Z pewnością nadchodzące derby będą istotniejsze dla jego zespołu. Atletico nie rywalizuje już w innych pucharach i wciąż musi drżeć o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Z drugiej strony, Diego Simeone ma chrapkę na kolejne podium, które wciąż znajduje się w zasięgu. A Real? Cóż, skoro Karim Benzema woli odpocząć w meczu z Osasuną, by być gotowym na Ligę Mistrzów, to jasno wskazuje priorytety. I choć pod względem piłkarskim Królewscy wciąż mają znaczną przewagę nad rywalami zza miedzy, ci nie będą mieli lepszej okazji do odzyskania prymatu w mieście.

Partidazo kolejki

Hiszpańska La Liga raczej nie rozpieszcza nas goleadami, a w ten weekend ujrzeliśmy aż dwie. Trzeba powiedzieć wprost, że starcie Girony z Almerią to zresztą mocny kandydat do miana meczu sezonu. Gospodarze jeszcze do przerwy prowadzili 4:0, a świetne starcie rozgrywał, m.in., Aleix Garcia. Później Almeria próbowała wrócić do żywych, ale na to było już za późno. Pewne jest jedno: w zalewie Cadizów i Eibarów z ostatnich lat, tacy beniaminkowie to jak otwarcie przeciągu w zatęchłym pokoju.

Poniższe wideo można odtworzyć w nowej karcie przeglądarki.

Evento kolejki

Cała Hiszpania żyje “sprawą Negreiry”. I trudno się dziwić. Gdy wyszło na jaw, że FC Barcelona przez lata opłacała – nierynkowymi stawkami – wiceszefa Komitetu Arbitrów, jest to skandal na cały kraj. Sevilla i Espanyol wystosowały już oświadczenia, w których żądają wyjaśnień, a Atletico zgłosiło się do wszystkich klubów La Ligi, by razem potępić takie postępowanie. Odmówiły dwa zespoły: FC Barcelona i… Real Madryt. Pewne zdaje się jedno: to dopiero początek całej sprawy, a hiszpańscy dziennikarze znaleźli nowy serial, którego odcinkami będą dzielić się w najbliższych dniach i tygodniach.

🔵🔴 | #FCB



👀 El informe técnico de la Agencia Tributaria: "El FCB quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, "que todo fuera neutral""https://t.co/ieUF8ZRiDM — Diario SPORT (@sport) February 15, 2023

Jugador kolejki

Vedat Muriqi odnalazł w Mallorce swoje miejsce na ziemi. W ten weekend Kosowianin zanotował bramkę i asystę w starciu ze znacznie silniejszym rywalem – Villarrealem. Ekipa z Balearów to obecnie, obok Rayo, największa sensacja rozgrywek. I spory w tym udział byłego napastnika Lazio.

Poniższe wideo można odtworzyć w nowej karcie przeglądarki.

Golazo kolejki

Sergio Canales wrócił do wysokiej dyspozycji – fani Realu Betis nie mogli liczyć na lepszą wiadomość. Hiszpan w weekend pewnie wykonał rzut karny, ale prawdziwy popis dał już w drugiej minucie, posyłając TAKIE podanie do Juanmiego. Fenomenalna wizja gry.