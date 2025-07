Neymar może wrócić do Europy. Możliwy sensacyjny transfer

Neymar znalazł się na liście życzeń Olympique Marsylia- ujawnił serwis Fichajes.net. Brazylijczyk obecnie występuje w barwach Santosu, z którym ma ważny kontrakt do końca grudnia 2025 roku.

AGIF / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Olympique Marsylia zainteresowany Neymarem

Neymar na początku tego roku opuścił Al-Hilal i po ponad dekadzie wrócił do swojego macierzystego klubu – Santosu. 33-letni napastnik rozegrał w barwach brazylijskiego zespołu 15 spotkań, w których zdobył cztery bramki i dorzucił trzy asysty. Powrót do ojczyzny miał być dla niego szansą na odbudowę formy po kontuzjach oraz chwilą wytchnienia od presji wielkiej europejskiej piłki.

Zbliżające się mistrzostwa świata 2026 działają jednak na Neymara mobilizująco. Jak donoszą media, Brazylijczyk jest świadomy, że sama gra w lidze brazylijskiej może nie wystarczyć, by wrócić do reprezentacji i przygotować się na najwyższym poziomie do turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie.

W ostatnich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu ze strony tureckich klubów. Teraz do gry wkroczył poważniejszy gracz. Według portalu Fichajes.net, bardzo poważne starania o pozyskanie Neymara rozpoczął Olympique Marsylia. Klub z południa Francji, który od prowadzi Roberto De Zerbi, planuje zbudować ofensywny, widowiskowy zespół. Neymar miałby być jego największą gwiazdą i twarzą całego projektu.

Warto zaznaczyć, że Marsylczycy są również bliscy finalizacji transferu Pierre-Emericka Aubameyanga, co tylko potwierdza ich ambitne plany na najbliższy sezon. Potencjalne sprowadzenie Neymara byłoby nie tylko sportowym, ale i marketingowym strzałem w dziesiątkę. Olympique Marsylia miniony sezon zakończył na drugiej pozycji w Ligue 1 i zagra w Lidze Mistrzów.