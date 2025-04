Newcastle United przygotowuje ofertę. Francuz możliwym następcą Tonaliego Źródło: Tuttomercatoweb.com Paweł Wątorski Newcastle United ponownie wykazuje zainteresowanie Matteo Guendouzim. Według Tuttomercatoweb.com, angielski klub planuje złożyć ofertę za francuskiego pomocnika.

3AN10TW File photo dated 08-02-2025 of Newcastle United manager Eddie Howe. Newcastle head coach Eddie Howe is recovering in hospital after being diagnosed with pneumonia and will miss the next two matches, the club have announced. Issue date: Monday April 14, 2025. Na zdjęciu: Eddie Howe