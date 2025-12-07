Newcastle marzy o obrońcy Chelsea. Musi uprzedzić Juventus i BVB

Axel Disasi może opuścić Chelsea już zimą. Francuzem bardzo poważnie interesuje się Newcastle United, ale obrońca wzbudza również zainteresowanie Juventusu i Borussii Dortmund, donosi CaughtOffside.

Eddie Howe

Disasi na celowniku europejskich potentatów

Axel Disasi przyciąga uwagę największych klubów. Borussia Dortmund szuka wzmocnienia defensywy i widzi w obrońcy idealny profil. Niemcom podoba się jego siła fizyczna, gra w powietrzu i umiejętność wyprowadzania piłki. Mimo kontraktu obowiązującego do 2029 roku Chelsea jest gotowa wysłuchać ofert.

Zainteresowanie Francuzem jest jednak znacznie szersze. CaughtOffside podaje, że sytuację monitorują także Galatasaray, Juventus, Newcastle i West Ham. Każdy z klubów widzi w Disasim doświadczonego defensora, który może pomóc już w drugiej części sezonu.

Juventus rozważa wypożyczenie z opcją wykupu, aby lepiej zbalansować koszty pensji i amortyzację. Taki scenariusz pozwoliłby Włochom przetestować zawodnika przed podjęciem decyzji latem. Newcastle i West Ham patrzą na Disasiego pod kątem transferu definitywnego. Uważają, że jego profil idealnie pasuje do fizycznego tempa Premier League. Galatasaray traktuje Disasiego jako alternatywę. W Turcji widzą w nim krótkoterminowe wzmocnienie.

Do gry może wejść również Lyon. Klub analizuje możliwość wypożyczenia defensora na czas Pucharu Narodów Afryki, aby uzupełnić braki kadrowe.

Disasi chce wrócić do regularnej gry. Według doniesień pozostanie w Anglii jest dla niego najbardziej atrakcyjną opcją, dlatego Newcastle obecnie wydaje się faworytem w wyścigu. Sroki są też skłonne zaoferować mu lepsze warunki finansowe niż Wes Ham.

