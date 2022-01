Pressfocus Na zdjęciu: Tanguy Ndombele

Paris Saint-Germain szykuje się do transferowej ofensywy. Zdaniem The Athletic, paryżanie spróbują wypożyczyć Tanguy Ndombele do końca sezonu. Francuz nie może odnaleźć się w Tottenhamie, dlatego chciałby spróbować swoich sił gdzie indziej. Koguty nie powinny robić problemów, bo 25-latek nie znajduje się w planach Antonio Conte.

PSG zamierza wypożyczyć Tanguy Ndombele do końca sezonu

Francuz dobrze zna nawyki Ligue 1, natomiast w Anglii jest cieniem samego siebie

Antonio Conte odsunął 25-latka od składu i na ten moment nie widzi dla niego miejsca w klubie

Ndombele odzyska formę w PSG?

Tanguy Ndombele radził sobie całkiem nieźle w debiutanckim sezonie na boiskach Premier League. Francuz zakończył pierwszą kampanię w Tottenhamie z 47 występami na koncie, w których zdobył sześć goli i cztery asysty.

Z kolei ostatnie miesiące w wykonaniu 25-latka pozostawiają już sporo do życzenia. Pomimo braku problemów zdrowotnych, Antonio Conte odsunął piłkarza od składu. Do tego nakazał mu trenować indywidualnie. Włoski szkoleniowiec uważa, że Ndombele odstaje na tle innych zawodników Spurs. Co ciekawe, środkowy pomocnik przeszedł do Londynu za 55 mln funtów. Obecnie nikt nie zapłaciłby takiej sumy za jego usługi.

PSG want Tanguy Ndombele on loan from Tottenham for the rest of the season.



Story here: https://t.co/ckMyluLiJV — Jack Pitt-Brooke (@JackPittBrooke) January 20, 2022

Zawodnik inkasuje 120 tyś. funtów tygodniowo. Tottenham chciałby uszczuplić budżet, aby dopiąć transfer Adama Traore z Wolves. We wszystkim może pomoc PSG. Ekipa z Ligue 1 jest zainteresowana wypożyczeniem Ndombele. Jak twierdzi Jack Pitt-Brooke z The Athletic, paryżanie planują podpisać Francuza i w pełni opłacić jego pensję do końca czerwca.

Tanguy Ndombele wychował się na przedmieściach stolicy. Dlatego angaż w paryskim zespole może w pewnym sensie być spełnieniem dziecięcych marzeń. Do tego wizja dzielenia szatni z wielkimi gwiazdami, zapewne skusi gracza do zmiany otoczenia w styczniu.

Czytaj więcej: Wielkie nazwiska na karuzeli. Doświadczenie nadal w cenie