PressFocus Na zdjęciu: Keylor Navas

Keylor Navas wciąż zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Kostarykanin ma do wyboru ławkę rezerwowych w PSG albo zmianę barw klubowych.

Navas chciałby więcej grać, jednak w PSG będzie tylko zastępcą Donnarummy

Początkowo Kostarykanin twierdził, że w takiej sytuacji opuści klub

Jednak jak donosi RMC Sport bramkarz nadal rozważa pozostanie w Paryżu

Navas niezdecydowany, Napoli czeka na decyzję bramkarza

Spekulacje wokół przyszłości Keylora Navasa rozpoczęły się od słów samego bramkarza, który wiosną zapowiedział, że albo będzie miał więcej szans na grę albo odejdzie do innego klubu.

Po transferze Donnarummy Kostarykanin stracił miejsce w składzie. Choć pod wodzą Pochettino obaj często bronili na zmianę to jednak Włoch grywał w tych ważniejszych pojedynkach. Latem nastąpiła zmiana na stanowisku szkoleniowca w Paris Saint-Germain, którym został Christophe Galtier. Były trener Lille zapowiedział, że to Donnarumma zostanie podstawowym golkiperem paryżan, w związku z czym przyszłość Navasa stała się jasna.

Wydawało się, że wobec takiej decyzji nowego szkoleniowca Kostarykanin szybko zmieni otoczenie. Tymczasem według informacji przekazywanych przez RMC Sport bramkarz nadal nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Navasem poważnie zainteresowane jest Napoli, które chciałoby go wypożyczyć z opcją wykupu. Jak dotąd jednak nic nie zostało ustalone. PSG w przypadku chęci odejścia bramkarza nie będzie mu robić problemów z transferem do nowego klubu. Jednak oba zespoły muszą poczekać na stanowisko Kostarykanina, który wciąż zwleka z decyzją.

Jak dodaje RMC Sport w tym momencie szanse na jego pozostanie w klubie są pół na pół, a na jakiekolwiek decyzje zawodnika będziemy zmuszeni zaczekać aż do ostatnich dni okienka transferowego. Być może do pozostania w klubie w nowej roli namówił właśnie Galtier, który podkreślał, że chciałby go zatrzymać w PSG.

