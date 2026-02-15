Bayern zagiął parol na belgijskiego pomocnika. To wielki talent

19:25, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Nathan De Cat uchodzi za jeden z największych talentów w lidze belgijskiej. 17-letni pomocnik jest celem transferowym Bayernu Monachium - informuje Ekrem Konur.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nathan De Cat przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium jest zdecydowanym faworytem do wygrania Bundesligi oraz Pucharu Niemiec, a w Lidze Mistrzów również wymienia się bawarski klub w gronie pretendentów do końcowego triumfu. Ekipa z Allianz Areny może więc w aktualnej kampanii sięgnąć po potrójną koronę. Władze ze stolicy Bawarii nie skupiają się jednak wyłącznie na bieżących celach, ponieważ równolegle planują przyszłość i uważnie monitorują rynek transferowy.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak poinformował Ekrem Konur, na celowniku Bayernu Monachium znajduje się między innymi Nathan De Cat z Anderlechtu Bruksela. 17-letni pomocnik uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników swojego pokolenia w Europie.

Bawarczycy obserwują go od dłuższego czasu i podczas najbliższego letniego okienka transferowego mogą złożyć oficjalną ofertę za niezwykle perspektywicznego piłkarza. O gwiazdkę ekipy Fiołków zabiega również Brighton & Hove Albion.

Nathan De Cat jest wychowankiem KV Mechelen, skąd w 2018 roku przeniósł się do Brukseli. Młodzieżowy reprezentant Belgii przed startem obecnego sezonu został włączony do pierwszego zespołu Anderlechtu, dla którego rozegrał łącznie 39 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 17 milionów euro. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje do połowy 2027 roku.