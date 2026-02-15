Bayern zagiął parol na belgijskiego pomocnika. To wielki talent

Nathan De Cat uchodzi za jeden z największych talentów w lidze belgijskiej. 17-letni pomocnik jest celem transferowym Bayernu Monachium - informuje Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nathan De Cat przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium jest zdecydowanym faworytem do wygrania Bundesligi oraz Pucharu Niemiec, a w Lidze Mistrzów również wymienia się bawarski klub w gronie pretendentów do końcowego triumfu. Ekipa z Allianz Areny może więc w aktualnej kampanii sięgnąć po potrójną koronę. Władze ze stolicy Bawarii nie skupiają się jednak wyłącznie na bieżących celach, ponieważ równolegle planują przyszłość i uważnie monitorują rynek transferowy.

Jak poinformował Ekrem Konur, na celowniku Bayernu Monachium znajduje się między innymi Nathan De Cat z Anderlechtu Bruksela. 17-letni pomocnik uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników swojego pokolenia w Europie.

Bawarczycy obserwują go od dłuższego czasu i podczas najbliższego letniego okienka transferowego mogą złożyć oficjalną ofertę za niezwykle perspektywicznego piłkarza. O gwiazdkę ekipy Fiołków zabiega również Brighton & Hove Albion.

Nathan De Cat jest wychowankiem KV Mechelen, skąd w 2018 roku przeniósł się do Brukseli. Młodzieżowy reprezentant Belgii przed startem obecnego sezonu został włączony do pierwszego zespołu Anderlechtu, dla którego rozegrał łącznie 39 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 17 milionów euro. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje do połowy 2027 roku.