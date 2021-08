Paris Saint-Germain wysłało do Realu Madryt komunikat, że jest gotowe na rozmowy w sprawie transfery Kyliana Mbappe. Jednocześnie francuski gigant rozgląda się za zawodnikiem, który mógłby wypełnił lukę w składzie, która mogłaby powstać po odejściu 22-letniego napastnika. Jak informuje ESPN kandydatem do przenosin nad Parc des Princes jest Richarlison.

Paris Saint-Germain przygotowuje się już na ewentualne odejście do Realu Madryt Kyliana Mbappe

Paryżanie w miejsce Francuza będą chcieli sprowadzić nowego zawodnika, który chociaż po części wypełniłby powstałą lukę w składzie

Według ESPN na celowniku PSG znajduje się Richarlison, z którego przedstawicielami klub prowadzi już rozmowy

Richarlison łączony z PSG

Choć do zamknięcia letniego okna transferowego pozostało już tylko kilka dni, transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt jest jak najbardziej realny. W czwartek na biurko PSG trafiła kolejna oferta w tej sprawie, tym razem opiewająca na 160 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Na razie nie wiadomo, czy taka propozycja zadowoli francuski klub, ale ten już wysłał Realowi sygnał, że jest gotowy na rozmowy w tej sprawie.

Odejście Mbappe byłoby niewątpliwie ogromnym osłabieniem drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino. O zastąpienie reprezentanta Francji będzie bardzo trudno, ale władze PSG rozglądają się za zawodnikami, którzy chociaż po części mogliby wypełnić lukę powstałą po jego odejściu.

Według ESPN na celowniku francuskiego klubu znalazł się występujący w Evertonu Richarlison. Przedstawiciele reprezentanta Brazylii przebywają już w stolicy Francji, gdzie prowadzą z PSG rozmowy na temat warunków indywidualnego kontraktu. Władze Evertonu są świadome tych rozmów i zainteresowania ze strony PSG. Negocjacje w tej sprawie nabiorą jednak tempa dopiero po finalizacji ewentualnego transferu Mbappe do Realu Madryt.

24-letni Richarlison w zespole Evertonu występuje od lipca 2018 roku, kiedy trafił do niego za niespełna 40 milionów euro z Watfordu. Na boiskach Premier League rozegra do tej pory 145 spotkań, zdobywając w nich 39 bramek.

