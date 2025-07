SSC Napoli wreszcie pozbyło się transferowego niewypału. Jesper Lindstrom nie będzie w kolejnym sezonie zawodnikiem mistrzów Włoch. Duńczyk wrócił do Niemiec będąc wypożyczonym do VfL Wolfsburg.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Oficjalnie: Jesper Lindstrom wzmocnił VfL Wolfsburg

SSC Napoli w 2023 roku przeprowadziło głośny transfer. Aurelio De Laurentiis zapłacił aż 30 milionów euro za Jespera Lindstroma z Eintrachtu Frankfurt. Wraz z przyjściem duńskiego pomocnika wiązano olbrzymie nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Zawodnik w Italii nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczał na boiskach Bundesligi.

Jesper Lindstrom we wtorek znów tymczasowo opuścił SSC Napoli. Poprzednio Duńczyk był wypożyczony do Evertonu. Teraz pomocnik wylądował w VfL Wolfsburg, które ogłosiło jego przyjście za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej. W umowie między drużynami widnieje zapis umożliwiający wykup 25-latka.

Nicolo Schira zdradził, że SSC Napoli zarobiło milion euro na wypożyczeniu Jespera Lindstroma do VfL Wolfsburg. Jeśli niemiecki klub zdecyduje się wykupić reprezentanta Danii, to będzie musiał dopłacić dodatkowe 15 milionów euro. Sam zawodnik natomiast związałby się z drużyną Wilków umową, która obowiązywałaby do 30 czerwca 2030 roku.

Jesper Lindstrom w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań na wypożyczeniu do Evertonu. Statystyki duńskiego pomocnika nie są imponujące. Nie udało mu się wpisać na listę strzelców. Zawodnik zaliczył jedynie dwie asysty.