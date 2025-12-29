Ambitny plan Napoli zamknięty. Sprawa gwiazdy Realu zakończona

SSC Napoli miało ambitny plan związany z wypożyczeniem Franco Mastantuono z Realu Madryt. Wygląda na to, że do transferu nie dojdzie. Wieści w tej sprawie przekazała "Marca".

fot. LaPresse / alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Franco Mastantuono nie dla SSC Napoli

SSC Napoli to w trakcie trwającej kampanii w Serie A jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa Włoch. Na dziś ekipa Antonio Conte plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli z 34 punktami na koncie, tracąc dwa oczka do pierwszego Interu Mediolan. Tymczasem ciekawe informacje transferowe w kontekście klubu przekazała „Marca”.

Źródło przekonuje, że transakcja z udziałem Franco Mastantuono do Napoli nie dojdzie do skutku. Powód jest prosty. Władze giganta La Liga nie są zainteresowane rozstaniem z zawodnikiem, wiążąc z Argentyńczykiem bardzo duże nadzieje.

18-latek trafił do Realu Madryt z River Plate w sierpniu tego roku za 45 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość zawodnika szacowana jest już na 50 milionów euro. Trzykrotny reprezentant Argentyny w tym sezonie wystąpił jak na razie w 14 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie oraz jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć 4 stycznia. Real zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Realem Betis w ramach 18. kolejki ligi hiszpańskiej.

Tymczasem, gdyby transakcja z udziałem ofensywnego gracza doszła do skutku i Mastantuono zakotwiczyłby we Włoszech, czekałaby go interesująca rywalizacja. Młody zawodnik o miejsce w składzie mógłby walczyć z takimi piłkarzami jak Kevin De Bruyne, David Neres, Eljif Elmas czy Antonio Vargara.

Napoli po świąteczno-noworocznej przerwie do gry wróci 4 stycznia. Zagra wówczas na Stadio Olimpico w Rzymie z Lazio.