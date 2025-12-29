Scenariusz, który może zaskoczyć kibiców. Milan przed ważną decyzją

Christopher Nkunku to jeden z tych zawodników, których przyszłość w Milanie jest bardzo niepewna. Nowe wieści na temat piłkarza przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

fot, LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Christopher Nkunku może zakotwiczyć w Fenerbahce

Christopher Nkunku to zawodnik, który ma kontrakt ważny z AC Milan do końca czerwca 2030 roku. W tej kampanii 18-krotny reprezentant Francji należy do ważnych postaci Rossonerich. Mimo wszystko przyszłość piłkarza pozostaje niejasna. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

Źródło podało, że zawodnik znalazł się na liście życzeń Fenerbahce. Turecka ekipa ma być do tego stopnia zdeterminowana, aby pozyskać piłkarza, że może wyłożyć na transakcję z jego udziałem od 30 do 35 milionów euro. Fenerbahce ogólnie bierze pod uwagę zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Jasne jest jednak, że nie tylko ekipa ze Stambułu wykazuje zainteresowanie zawodnikiem. Nkunku znajduje się także na radarze klubów z Bundesligi oraz Premier League. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza wynosi 32 miliony euro.

Środkowy napastnik w tej kampanii wystąpił łącznie w 21 spotkaniach. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył także dwa kluczowe podania. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć 2 stycznia. Wówczas Milan zmierzy się w roli gościa z Cagliari Calcio.

Nkunku dołączył do ekipy z San Siro w sierpniu 2025 roku z Chelsea. Milan wyłożył na tę transakcję 37 milionów euro. Wcześniej piłkarz występował między innymi w takich klubach jak RB Lipsk czy Paris Saint-Germain. Nkunku jest również wychowankiem zespołu ze stolicy Francji.