Napoli przechwyci wschodzącą gwiazdę? Nawiązano kontakt

Radu Dragusin to wschodząca gwiazda Serie A. Rumuński środkowy obrońca wkrótce może zamienić Genoę na dużo większy klub. Jak informuje Calciomercato, kontakt z piłkarzem nawiązało Napoli.

IMAGO / Franco Romano Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Radu Dragusin robi furorę na boiskach Serie A

Rumuński środkowy obrońca znalazł się na radarze wielu klubów

Ponoć z zawodnikiem kontaktowało się Napoli

Radu Dragusin zamieni Genoę na Napoli?

Radu Dragusin to absolutna podpora defensywy Genoi. Bez rumuńskiego środkowego obrońcy ligowy dorobek klubu mógłby być znacznie niższy. Swoimi świetnymi występami stoper zwrócił uwagę czołowych klubów Europy.

Już od jakiegoś czasu media łączą Dragusina z Tottenhamem. Oprócz tego mówi się o Arsenalu, Newcastle, a także najlepszych włoskich klubach. Według agenta zawodnika zimowy transfer nie wchodzi w grę i nie poczyniono konkretnych rozmów w tej kwestii z żadną drużyną. Jednak media przekazują sprzeczne informacje.

Jak mówią doniesienia Calciomercato, z Dragusinem skontaktowało się Napoli. Ponoć na drodze do porozumienia stoją przede wszystkim prawa wizerunkowe. Prezydent Azzurrich Aurelio De Laurentiis słynie z rygorystycznych umów, które uniemożliwiają piłkarzom m.in. aktywności marketingowe i biznesowe. Jeśli ta bariera zostanie złamana, to przenosiny do ekipy mistrzów Włoch są jak najbardziej możliwe.

