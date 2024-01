Według informacji przekazanych przez Gianlucę Di Marzio Filip Jagiełło wkrótce zmieni klub i przeniesie się do Herthy Berlin. Polak ma zostać wypożyczony z Genoi do końca tego sezonu.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Filip Jagiełło

Filip Jagiełło jest o krok od opuszczenia Genoi

Polak ma trafić do Herthy Berlin

W tym sezonie 26-latek rozegrał raptem trzy mecze we Włoszech

W poszukiwaniu gry…

Filip Jagiełło dość młodo wyjechał z Zagłębia Lubin w celu podboju Europy, a konkretnie Włoch. Środkowy pomocnik przez lata grał w dwóch klubach z tego ciepłego kraju. Genoi oraz Brescii. Głównie jednak biegał po boiskach Serie B, ale ma także 13 spotkań w elicie. Ostatnie dwa pochodzą z tego sezonu i wiele wskazuje na to, że kolejnych już nie będzie.

Bowiem według informacji przekazanych przez Gianlucę Di Marzio Jagiełło wkrótce zmieni klub i przeniesie się do Herthy Berlin, która walczy o powrót do Bundesligi. Aktualnie na jej zapleczu zajmuje 7. miejsce, co pozwala wciąż realnie walczyć o postawione cele. Z kolei dla Polaka to szansa na regularną grę. Transakcja ma być wypożyczeniem do końca tego sezonu.

