Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Transfery Napoli uzależnione od sprzedaży Osimhena

Albert Gudmundsson jest jednym z objawień sezonu 2023-24 w Serie A, zdobywając 14 bramek w 34 meczach, co daje średnio 0,43 gola na 90 minut. Islandczyk stworzył także bardzo udany duet ofensywny w Genoi z reprezentantem Włoch Mateo Reteguim.

Dla Napoli przyszłość Gudmundssona zależy jednak od losów zeszłorocznego Capocannoniere, czyli Victora Osimhena. W trakcie sezonu 2023-24 pojawiały się doniesienia, że Partenopei mogą zdecydować się na sprzedaż swojej gwiazdy, co mogłoby pozostawić klubowi znaczną sumę pieniędzy na reinwestycje. Według “Gazzetty”, Napoli mogłoby również rozważyć włączenie byłego środkowego obrońcy Brighton, Leo Ostigarda, do potencjalnej wymiany zawodników plus gotówka.

Gudmundsson nie narzeka na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Inter Mediolan, również rozważał jego pozyskanie, jednak dziennikarze sugerują, że ten pomysł utknął w martwym punkcie. Tottenham Hotspur z Premier League także był wymieniany jako potencjalny kierunek dla Islandczyka, jednak sam Gudmundsson ujawnił, że chciałby pozostać we Włoszech i grać w Serie A.

Decyzje Napoli w sprawie Gudmundssona będą zależeć od dalszych ruchów transferowych i ewentualnej sprzedaży Osimhena. Jednak jedno jest pewne – Gudmundsson jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym, a jego przyszłość zapowiada się bardzo interesująco.

