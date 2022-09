fot. PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

Dobre występy Tammy’ego Abrahama w Serie A nie uszły uwadze na Wyspach Brytyjskich. Jako potencjalne wzmocnienie linii ataku napastnika AS Romy rozważa Manchester United.

Tammy Abraham zasilił szeregi AS Romy w sierpniu 2021 roku

W barwach włoskiego klubu ma na swoim koncie 29 bramek w 61 występach

Jego poczynaniom przygląda się Manchester United, który w niedalekiej przyszłości chce wzmocnić ofensywę

Abraham zaliczy powrót do Premier League?

Seniorską karierę Tammy’ego Abrahama można potraktować jako sinusoidę. Jego najlepszy okres przypada na grę w Chelsea pod wodzą Franka Lamparda. Napastnik skorzystał na zakazie transferowym i wskoczył do wyjściowej jedenastki, a na przestrzeni całego sezonu był jednym z najlepszych zawodników całego zespołu. Później The Blues odstawili swojego wychowanka, stawiając na piłkarzy ściągniętych za grube miliony.

W 2021 roku doszło do definitywnego rozstania. Abraham trafił do AS Romy, która zapłaciła za niego 40 milionów euro. Początkowo inwestycja mogła wydawać się zaskakująca, ale 24-latek szybko udowodnił, że drzemie w nim spory potencjał. W minionym sezonie Jose Mourinho stawiał na niego z olbrzymią intensywnością, a napastnik odpłacił się 27 trafieniami w 53 występach. W trwającej kampanii ponownie należy do zawodników pierwszego składu.

Jego poczynaniom na włoskich ziemiach z uwagą przyglądają się kluby Premier League. W szczególności zainteresował on włodarzy Manchesteru United, którzy poszukują wzmocnień ofensywy. Nie najlepsza dyspozycja fizyczna Cristiano Ronaldo sprawiła, że celem jest pozyskanie nowego bramkostrzelnego napastnika. Wybór może paść na Abrahama, który niejednokrotnie potwierdził, że potrafi seryjnie trafiać do siatki rywali.

