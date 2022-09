PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Belgijski napastnik nie chciałby ponownie zakładać koszulki Chelsea. Lukaku ma nadzieję, że Inter Mediolan dogada się z Chelsea w sprawie ponownego wypożyczenia lub transferu definitywnego.

Romelu Lukaku woli Półwysep Apeniński od Wysp Brytyjskich

Belg nie ma zamiaru wracać do Chelsea, gdzie nie czuje się dobrze

Rosły napastnik chciałby pozostać w Mediolanie na stałe

Włochy idealnym miejscem do życia

Romelu Lukaku w Italii czuje się jak w domu, czego nie może powiedzieć, kiedy przebywa w Anglii. Jak donoszą dziennikarze „La Gazzetta dello Sport”, belgijski atakujący nie wyobraża sobie powrotu do Chelsea po zakończeniu okresu wypożyczenia. Już jakiś czas temu spekulowano, że Inter Mediolan po tym sezonie przedłuży czasowy pobyt napastnika w zespole Simone Inzaghiego. Sam Lukaku najchętniej na stałe przeprowadziłby się do drużyny „Nerazzurrich”.

102-krotny reprezentant Belgii po raz pierwszy do Chelsea trafił w 2011 roku za 15 milionów euro z Anderlechtu Bruksela. Wówczas nie przekonał do siebie włodarzy londyńskiej ekipy. Trzy lata później Everton wykupił napastnika od „The Blues” za niespełna 40 mln euro. W sierpniu 2021 roku Chelsea zapłaciła za Romelu Lukaku astronomiczne 113 milionów euro, ale Belg ponownie nie spełnił oczekiwań. Największym wygranym tej sytuacji jest Inter Mediolan, który zarobił na wysokim snajperze wielkie pieniądze i dodatkowo wciąż ma go w swoim składzie.

Romelu Lukaku podczas obecnej kampanii rozegrał tylko 3 mecze (gol i asysta). „Big Rom” pauzował przez kilka spotkań z powodu kontuzji. Wartość rynkowa Belga szacowana jest przez „Transfermarkt” na 70 mln euro.