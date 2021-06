Parma poinformowała, że jej nowym zawodnikiem będzie 20-letni Adrian Benedyczak, który reprezentował ostatnio Pogoń Szczecin. Zawodnik musi jeszcze przejść testy medyczne.

Adrian Benedyczak zmienia klub

20-latek od lipca będzie piłkarzem Parmy Calcio

Napastnik, który reprezentował ostatnio Pogoń Szczecin, związał się z włoskim zespołem umową do 2025 roku

Parma – celem szybki powrót do Serie A

Parma to klub, który nigdy nie wygrał Serie A. Mimo tego jest jednym z najbardziej znanych zespołów na Półwyspie Apenińskim. Zdobył między innymi dwukrotnie Puchar UEFA. W barwach tej drużyny grali między innymi: Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, czy Hernan Crespo.

Fani Parmy z utęsknieniem wspominają przeszłość, ponieważ Crociati nie radzą sobie najlepiej sportowo. W minionym sezonie zajęli ostatnie miejsce w tabeli Serie A. Zdobyli tylko 20 punktów. Do bezpiecznej strefy stracili aż 17 oczek.

Na Stadio Ennio Tardini wierzą, że przerwa od występów we włoskiej elicie potrwa tylko rok. W szybkim powrocie na najwyższy poziom rozgrywek ma Gianluigi Buffon. 43-latek wrócił do Parmy do 20 latach. Szatnię z legendą Juventusu dzielić będzie polski napastnik.

Adrian Benedyczak w kampanii 2020/2021 bronił barw Pogoni Szczecin. Dla klubu z województwa zachodnio-pomorskiego rozegrał w Ekstraklasie i Pucharze Polski 28 spotkań. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył dwie asysty. Liczby te nie są najlepsze, ale Parma widzi w nim potencjał na przyszłość. Według różnicy doniesień, Pogoń otrzyma za swojego gracza około dwa miliony euro. Benedyczak związał się z Crociati umową do końca czerwca 2025 roku.

