Timo Werner

Timo Werner według najnowszych spekulacji transferowych może niebawem wrócić do Bundesligi. Goal.com twierdzi, że reprezentant Niemiec znalazł się na celowniku sterników Borussii Dortmund.

Erling Haaland może rozstać się z Borussią Dortmund, więc klub z Bundesligi musi przygotowac się na różne scenariusze

Goal.com twierdzi, że na celowniku BVB znalazł się Timo Werner

25-latek jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Chelsea

Werner wróci do Bundesligi?

Timo Werner jest podobno bardzo niezadowolony z czasu spędzonego na boisku w koszulce Chelsea w tym sezonie. W związku z tym wkrótce ma dojść do spotkania przedstawicieli piłkarza z władzami The Blues. W jego trakcie ma zostać wyjaśnione, jaka jest rola Wernera w zespole. Jeśli negocjacje nie potoczą się po myśli zawodnika, to możliwe, że Werner wkrótce znów będzie cieszył swoją grą kibiców w Niemczech.

Goal.com podaje, że Wernerem zainteresowana jest Borussia Dortmund. Klub z Signal Iduna Park nie może być pewny pozostania Erlinga Haalanda, więc musi się przygotować na różne scenariusze. Ciekawą alternatywą dla reprezentanta Norwegii wydaje się właśnie piłkarz Chelsea, który w lidze niemieckiej imponował skutecznością w RB Lipsk.

Werner trafił do ekipy z Londynu w 2020 roku. W trakcie trwającego sezonu rozegrał łącznie 11 spotkań, strzelając w nich jednego gola. Na koncie piłkarza jest również jedna asysta. Werner od 2017 roku jest reprezentantem Niemiec. Jak dotąd w drużynie narodowej rozegrał 47 spotkań.

