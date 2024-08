Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak może trafić do Legii Warszawa

Grzegorz Krychowiak od jakiegoś czasu pozostaje bez klubu po tym, jak rozstał się z zespołem Abha Club. Były reprezentant Polski w klubie z Saudi Pro League w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, w których zdobył dziewięć goli i zanotował jedną asystę. Wcześniej grał także dla innego zespołu z Arabii Saudyjskiej, a mianowicie Al-Shabab. Dlatego też wydaje się, że kolejnym krokiem w karierze pomocnika nadal będzie któryś z zespołów z Półwyspu Arabskiego.

Okazuje się jednak, że transfer w tej części świata nie jest przesądzony, a co więcej, Krychowiak może trafić do Polski. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, otoczenie piłkarza przekonuje, że 34-latek byłby skłonny zagrać w PKO Ekstraklasie. Mowa tu konkretnie o Legii Warszawa, która jeśli awansuje do fazy grupowej europejskich pucharów, to będzie poszukiwała jeszcze jednego gracza do drugiej linii. I choć rozmowy z Krychowiakiem jak na razie się nie toczą, to kto wie, być może w najbliższej przyszłości liga zyskałaby wielkiego zawodnika. W przeszłości Polak trenował już z Legią przed przygotowaniami do mundialu w Katarze.

Jak poinformował także dziennikarz, były reprezentant Polski rozmawia z dwoma klubami z Arabii Saudyjskiej i jego przyszłość powinna wyjaśnić się w przeciągu kilkunastu najbliższych dni. Defensywny pomocnik aktualnie wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 4 miliony euro. Transfer do Legii byłby jednym z największych wydarzeń w naszej lidze ostatnich lat.

