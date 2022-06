Pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern jest aktywny w tym oknie transferowym. Monachijczycy sprowadzili już trzech piłkarzy, ale trener mistrza Niemiec widzi potrzebę kolejnego wzmocnienia.

Julian Nagelsmann najlepiej wie czego potrzebuje, aby wygrywać z Bayernem

Trener mistrza Niemiec uważa, że przydałby mu się nowy środkowy obrońca

Realne jest sprowadzenie dwóch piłkarzy na tę pozycję

Potrzebne nowe ogniwo w defensywie

Bayern zaczął letnie okno transferowe od osłabienia się. Z klubu za darmo odeszli Niklas Suele oraz Corentin Tolisso. Mistrz Niemiec czekał chwilę czasu z ogłoszeniem transferów do klubu, a po drodze odeszło jeszcze kilku graczy. Aktualnie Monachium opuściło sześciu zawodników, a trener Bawarczyków zyskał trzy nowe twarze.

Do aktualnego mistrza Niemiec dołączyli: Sadio Mane, Ryan Gravenberch oraz Noussair Mazraoui. Julian Nagelsmann wie jednak, że do obronienia tytułu w Bundeslidze oraz osiągnięcia sukcesu w Lidze Mistrzów potrzebuje jeszcze więcej jakości. Niemiecki szkoleniowiec braki dostrzegł w formacji obronnej.

Nagelsmann w sezonie 2022/2023 do dyspozycji będzie miał czterech środkowych obrońców. Do dyspozycji trenera są: Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou oraz przesunięty z prawej defensywy Benjamin Pavard. Opiekun Bayernu w zespole chciałby mieć stopera o mentalności i charakterze boiskowego lidera, który dyrygowałby kolegami z drużyny.

Na celowniku mistrza Niemiec jest trzech kandydatów na piłkarza pełniącego rolę lidera. Jeden z nich to Matthijs de Ligt, lecz koszt sprowadzenia gracza Juventusu przewyższa możliwości Bayernu. Bardziej realne są dwie pozostałe opcje, czyli Bremer i Kalidou Koulibaly. Obaj są chętni na zmianę pracodawcy. Ponadto koszt potencjalnego transferu do 35 milionów euro, co jest już sumą osiągalną dla monachijczyków. Brazylijczykowi z Torino pozostały dwa lata umowy, a Senegalczyka wiąże roczny kontrakt z Napoli.

