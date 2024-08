Muci coraz bliżej hitowego transferu. Dostał zgodę

Ernest Muci dostał już zgodę do Besiktasu Stambuł na transfer do Aston Villi. Albańczyk wkrótce może więc zostać graczem czołowego klubu Premier League. O sprawie poinformował serwis" Sporx.com".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Muci dostał zgodę na transfer. Rozmowy rozpoczęte

Ernest Muci to z pewnością jeden z bardziej utalentowanych obcokrajowców, jaki w ostatnich latach grał w PKO Ekstraklasie. Albańczyk, który dla Legii Warszawa wystąpił w 114 spotkaniach i zdobył w nich 21 goli oraz zanotował 10 asyst od lutego tego roku jest graczem Besiktasu. Do Turcji przeniósł się po tym, jak kapitalnie spisywał się jesienią w stołecznej ekipie, także w Lidze Konferencji Europy.

W lidze tureckiej do tej pory radził sobie jednak już trochę gorzej. Dotychczas rozegrał 17 spotkań, w których zdobył cztery gole. Niemniej z dobrej gry wciąż pamięta go Aston Villa, przeciwko której Muci występował w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wówczas 12-krotny reprezentant Albanii spisał się na tyle dobrze, że zapisał się w notesach skautów klubu z Premier League i jak już ostatnio informowaliśmy, ci postanowili spróbować ściągnąć 23-latka do siebie tego lata.

Serwis “Sporx.com” przekazał ws. transferu Muciego do Anglii nowe informacje. Według dziennikarzy, były gracz Legii Warszawa otrzymał już od Besiktasu zgodę na rozpoczęcie rozmów z Aston Villą, a co za tym idzie, przenosiny do Premier League wydają się coraz bardziej realne. Serwis “Transfermarkt” wycenia ofensywnego gracza aktualnie na 13 milionów euro, ale ekipa z Villa Park ma zapłacić za niego nawet 15 milionów.

