Muci o krok od transferu do Premier League! Legia może zarobić miliony

Ernest Muci jest bardzo blisko transferu do Aston Villi w Premier League. Pomocnik Besiktasu ma zmienić klub za 15 milionów euro, a 10 procent z tego transferu zarobi Legia Warszawa. Informacje w sprawie sensacyjnego ruchu przekazał "FootballScout".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Muci trafi do Premier League. Legia zarobi kilka milionów

Ernest Muci w lutym 2024 roku przeniósł się z Legii Warszawa do Besiktasu Stambuł za kwotę ponad 10 milionów euro. Ofensywny pomocnik Wojskowych odchodził wówczas w blasku sławy, bowiem poprzedzające transfer miesiące były dla niego absolutnie rewelacyjne i Albańczyk był gwiazdą nie tylko w PKO Ekstraklasie, ale i podczas spotkań Ligi Konferencji Europy. W sumie dla stołecznej ekipy rozegrał on 114 meczy, w których zdobył 21 goli i zanotował 10 asyst.

Z tego bardzo dobrego okresu gracza ekipy znad Bosforu bardzo dobrze zna Aston Villa, która teraz jest bardzo blisko finalizacja transferu Ernesta Muciego. Według informacji przekazanych na platformie X (dawniej Twitter) przez FootballScout, kwota transferu może wynieść nawet 15 milionów euro, czyli więcej, niż Turcy zapłacili za reprezentanta Albanii, który na minionym Euro 2024 rozegrał dwa mecze.

Ile z tej kwoty otrzyma zatem Legia Warszawa? Zgodnie z informacjami przekazanymi przy okazji transferu do Besiktasu, Legia zapewniła sobie procent od następnej sprzedaży w wysokości 10 procent. Oznacza to, że przy kwocie transferu w wysokości 15 milionów euro, klub Dariusza Mioduskiego w jakimś sensie bonusem otrzyma dodatkowe 1,5 miliona euro. To sporo i być może pozwoli na kolejne wzmacniania aktualnego zespołu.

W Turcji 12-krotny reprezentant Albanii rozegrał 17 spotkań, w których zdobył cztery gole. Serwis “Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 13 milionów euro.

Czytaj więcej: Alarm w Realu Madryt. Gwiazdor kontuzjowany, nie zagra na Narodowym