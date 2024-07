Napoli i PSG bardzo dalekie od porozumienia ws. transferu Osimhena

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Impas w rozmowach ws. transferu Osimhena

Paris Saint-Germain intensywnie stara się o pozyskanie 25-letniego nigeryjskiego napastnika, Victora Osimhena, w celu zrekompensowania straty Kyliana Mbappe, który przeszedł do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Osimhen, uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie, miałby być znaczącym wzmocnieniem dla paryskiego klubu.

Agent Osimhena, Roberto Calenda, udał się do Paryża, aby rozpocząć negocjacje między Napoli a PSG. W poniedziałek popołudniu odbyła się rozmowa telefoniczna między prezydentem Napoli, Aurelio De Laurentiisem, a prezydentem PSG, Nasserem Al-Khelaifim, w której uczestniczyli także dyrektorzy sportowi obu klubów: Giovanni Manna i Luis Campos.

Jak podają Calciomercato.com oraz Fabrizio Romano, dzisiejsze rozmowy między Napoli a PSG nie przyniosły postępów. Paryski klub jasno zakomunikował, że nie ma zamiaru aktywować klauzuli wykupu Osimhena, która wynosi 130 milionów euro. W odpowiedzi Napoli zaproponowało włączenie do transakcji zawodnika PSG, Kang-In Lee, ale ten pomysł został natychmiast odrzucony przez Francuzów. PSG z kolei zasugerowało wymianę Osimhena na Carlosa Solera i Nordiego Mukiele, co nie spotkało się z aprobatą włoskiego klubu.

Różnice między oboma klubami są znaczne, co sprawia, że istnieje realne ryzyko, iż transfer Osimhena do PSG nie dojdzie do skutku. Jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, napastnik pozostanie w Napoli na kolejny sezon.

