dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Reguilon szuka ucieczki z Tottenhamu, Mourinho ratunkiem dla Hiszpana

Tottenham we wrześniu 2020 roku wydał aż 30 milionów euro, aby pozyskać wychowanka Realu Madryt. Sergio Reguilon miał być zabezpieczeniem pozycji lewego obrońcy na wiele lat, lecz rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Hiszpan większej kariery w Londynie nie zrobił, co skończyło się wypożyczeniami do Manchesteru United, Brentford czy Atletico Madryt.

Po kilku zmianach otoczenia Reguilon na sezon 2024/2025 pozostał w Tottenhamie, lecz został całkowicie odstawiony na boczny tor. Jak dotąd po ponad dwóch miesiącach rozgrywek w Premier League nie rozegrał ani jednego spotkania. Co więcej, nie znalazł się nawet na boisku podczas drugorzędnych rozgrywek w Carabao Cup. Niewykluczone, że zimą będzie chciał odejść z Tottenhamu przez brak minut.

Okazuje się, że lewy obrońca może podążyć za swoim byłym szkoleniowcem z Tottenhamu. Jak przekazał portal TeamTalk pomocną dłoń do zawodnika może wyciągnąć Jose Mourinho. Portugalczyk przed sezonem został trenerem Fenerbahce, a obecnie szuka wzmocnień właśnie w formacji defensywnej. The Special One ceni potencjał Hiszpana i wierzy w to, że Reguilon może grać na wysokim poziomie.

Mourinho prowadził Fenerbahce jak na razie w 13 meczach, a jego bilans to 8 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki. Na chwilę obecną drużyna ze Stambułu zajmuje 4. miejsce w lidze z dorobkiem 16 punktów.