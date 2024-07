Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Allan Saint-Maximin wypożyczony do Fenerbahce, przekonał go Mourinho

Jose Mourinho w czerwcu został ogłoszony nowym trenerem Fenerbahce. Portugalczyk ma przed sobą niezwykle trudne wyzwanie, bowiem Żółte Kanarki chcą odzyskać mistrzowski tytuł, który ostatni raz zdobyli w sezonie 2013/2014. W poprzednim sezonie zespół Sebastiana Szymańskiego zakończył rozgrywki w lidze na 2. miejscu, tracąc tylko 3 punkty do Galatasaray.

Osoba portugalskiego szkoleniowca ma przynieść Fenerbahce sukcesy, o których marzą od dawna. Nie obejdzie się jednak bez wzmocnień, a prośby The Special One odnośnie sprowadzenia nowych piłkarzy zostały wysłuchane. Lada moment do stolicy Turcji przybędzie napastnik, którego do transferu przekonał sam Mourinho.

Fabrizio Romano na portalu X poinformował, że Fenerbahce osiągnęło porozumienie z Al-Ahli ws. wypożyczenia Allana Saint-Maximina. Francuz zaledwie rok temu zamienił Premier League na Saudi Pro League, lecz ewidentnie nowe otoczenie nie przypadło mu do gustu. Były gracz m.in. Newcastle przy zmianie barw klubowych zgodził się nawet na obniżkę wynagrodzenia. Aktualnie do zamknięcia transakcji potrzebne są tylko podpisy na umowie.

Allan Saint-Maximin w poprzednim sezonie wystąpił w 31 meczach w barwach Al-Ahli, w których strzelił 4 gole i 10 razy asystował. Kontrakt z arabskim klubem obowiązuje go do czerwca 2026 roku. Wartość rynkowa Francuza wynosi 18 milionów euro.