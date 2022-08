Pressfocus Na zdjęciu: Stephan El Shaarawy

Stephan El Shaarawy tego lata otrzymał oferty z Atalanty i AC Monza. Jose Mourinho chce jednak zatrzymać egipskiego skrzydłowego w AS Roma.

Stephan El Shaarawi miał latem oferty z Atalanty i AC Monza

W AS Roma skrzydłowy od dawna nie jest piłkarzem podstawowego składu

Mimo to, Jose Mourinho nie chce się zgodzić na odejście Il Faraone

Atalanta i Monza chcą El Shaarawiego

Od momentu powrotu do AS Roma z Chin, Stephan El Shaarawy permanentnie zawodzi na Stadio Olimpico. W sezonie 2020/2021 rozegrał 14 spotkań, w których zdobył tylko dwie bramki. W poprzednich rozgrywkach było już trochę lepiej – skrzydłowy na trzech frontach wystąpił w 36 meczach, w których trafiał do siatki sześciokrotnie. Mimo to, włodarze Giallorossich nie do końca byli zadowoleni z jego postawy i latem koniecznie chcieli go sprzedać. Fakt, że to ostatni moment na zarobienie na 29-latku (wszak kontrakt kończy mu się 30 czerwca 2023) miał tylko ułatwić sprawę.

Chętnych nie brakowało – zainteresowanie wykazywała Atalanta Bergamo, a także AC Monza, której właściciel Silvio Berlusconi wymarzył sobie gracza o wielkim nazwisku. Działacze ASR chętnie zatem spieniężyliby 29-krotnego reprezentanta Włoch, ale jak donosi Il Massagero, Jose Mourinho w dalszym ciągu chce współpracować z Il Faraone.

Mimo słabszej dyspozycji, Portugalczyk jest zadowolony ze współpracy z El Shaarawim. Mou chce bowiem skompletować możliwie jak najmocniejszą kadrę na sezon 2022/2023, tak aby Roma liczyła się na wszystkich frontach. Dlatego tak ważne jest dla niego, aby rezerwowi również prezentowali najwyższą jakość. Poza tym El Shaarawy daje mu niesamowite możliwości, jeśli chodzi o ofensywę, bo może występować, zarówno na każdej pozycji, w ataku, jak i w drugiej linii.

Główny zainteresowany również chce zostać w stolicy Włoch, ale zdaje też sobie sprawę, że nie jest pierwszym wyborem Mourinho. W meczu 1. kolejki Serie A z Salernitaną, na boisku pojawił się bowiem dopiero w 88. minucie.

