Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marcin Cebula

Marcin Cebula na celowniku Korony Kielce i Motoru Lublin

Wraz z końcem sezonu dobiegła końca przygoda Marcina Cebuli w Rakowie Częstochowa. 28-latek nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie wygasającej umowy. Zatem pomocnik wraz z końcem czerwca stanie się wolnym agentem. Zawodnik zaczął wzbudzać spore zainteresowanie wśród klubów z Ekstraklasy, więc jego przyszłość prawdopodobnie jest pisana na boiskach polskiej elity.

Ostatnio portal „emkielce.pl” poinformował, że 28-letni pomocnik trafił na listę życzeń Korony Kielce. Z informacji przekazanych przez Dawida Dobrasza natomiast dowiadujemy się, że Marcin Cebula wzbudził zainteresowanie jednego klubu. Dziennikarz serwisu „Meczyki” zdradził, że chodzi o Motor Lublin.

Lubelska drużyna wróciła do Ekstraklasy po wielu latach rozłąki. Beniaminek zatem potrzebuje solidnych wzmocnień, aby liczyć się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeśli udałoby im się sprowadzić Marcina Cebulę, to z pewnością byłby to swego rodzaju hit transferowy. Wkrótce ma się rozstrzygnąć przyszłość 28-latka, bowiem jak poinformował Dawid Dobrasz, zawodnik ma czas na podjęcie decyzji do poniedziałku.

Marcin Cebula w minionej kampanii rozegrał 39 spotkań w koszulce Rakowa Częstochowa. W tym czasie wychowanek Korony Kielce zdołał strzelić jednego gola oraz zaliczyć cztery asysty. 28-latek w zespole „Medalików” występował przez cztery sezony.

