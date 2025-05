Modrić szuka nowego klubu. Były piłkarz Realu ujawnił, gdzie może trafić

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić może zostać w Europie

Już ponad tydzień minął od ogłoszenia przez Lukę Modricia, że rozstanie się z Realem Madryt. Wydawało się, że 39-letni pomocnik może trafić do MLS lub Arabii Saudyjskiej. Jednak jak się okazuje, Chorwat może nawet zostać w Madrycie.

Klubem, który byłby chętny pozyskać Modricia jest Rayo Vallecano. To klub, który w przeszłości ściągał doświadczonych gwiazdorów. Świetnym przykładek jest Radamel Falcao czy James Rodriguez. Zawodnik nie musiałby się przeprowadzać i dalej grałby na wysokim poziomie przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata 2026.

Jednak plany Modricia według osób z jego bliskiego otoczenia mogą być nieco inne. Predrag Mijatović, były zawodnik Realu Madryt, a także bliski znajomy Chorwata, ujawnił w rozmowie z „Cadena SER”, że pomocnik nie zamierza wybierać egzotycznych kierunków.

– Znam Lukę bardzo dobrze. […] W Hiszpanii oczywiście nie zostanie, ale nie zdziw się, jeśli wyląduje w Anglii, we Włoszech albo w Niemczech, bo chce go wiele klubów – powiedział Mijatović.

Co do opcji przeniesienia się do ligi saudyjskiej były reprezentant Jugosławii wypowiedział się następująco:

– W futbolu wszystko jest możliwe, ale znając go, myślę, że nie. Bo on chce rywalizować, chce być w dobrej formie, być sprawny, a to mogą mu zapewnić tylko w pięciu czołowych ligach – uważa Mijatović.

Wydaje się więc, że głównym celem Luki Modricia jest dalsza gra w europejskiej elicie, żeby być przygotowanym na swój ostatni mundial z reprezentacją Chorwacji.

